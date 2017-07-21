Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 21 июля 2017
ЦСКА
21.07.2017, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
42'
Витиньо
24'
Д. Фарфан
66'
Ари
74'
Д. Тарасов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
90'
+5
Замена
А. Коломейцев
️️️️
А. Миранчук
90'
+4
Желтая карточка
А. Миранчук
86'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ари
85'
Желтая карточка
И. Денисов
84'
Травма
Ари
Желтая карточка
А. Головин
82'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Г. Щенников
81'
74'
ГОЛ! 1:3!
Д. Тарасов
Пас отдал
Ари
Замена
А. Оланаре
️️️️
А. Дзагоев
68'
66'
ГОЛ! 1:2!
Ари
Травма
А. Дзагоев
65'
58'
Желтая карточка
Д. Фарфан
54'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Б. Натхо
53'
47'
Желтая карточка
С. Кверквелия
ГОЛ! 1:1!
Витиньо
Пас отдал
А. Дзагоев
42'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
М. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
1
Гилерме
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
84
Михаил Лысов
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
5
Васин
6
Березуцкий
24
Березуцкий
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
10
Натхо
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
2-3-3-1-1
1
Гилерме
39
Пейчинович
4
Кверквелия
23
Тарасов
27
Денисов
6
Баринов
8
Фарфан
99
Фернандеш
84
Лысов
59
Миранчук
39
Ари
42
Щенников
17
Миланов
17
Миланов
42
Щенников
66
Дзагоев
80
Оланаре
80
Оланаре
66
Дзагоев
10
Натхо
63
Чалов
63
Чалов
10
Натхо
59
Миранчук
18
Коломейцев
18
Коломейцев
59
Миранчук
39
Ари
21
Миранчук
21
Миранчук
39
Ари
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
ЦСКА
Локомотив
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
23:23
Бубнов назвал тренера, которого стоило назначить в «Локомотив» вместо Овчинникова
23:17
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
20:20
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
19:01
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
18:41
8
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
23:23
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
20:20
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
18:41
8
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
13:39
14
Гришин хочет вернуться в ЦСКА: «Уход в 2017 году был главной ошибкой»
12:12
3
Бубнов назвал тренера, которого стоило назначить в «Локомотив» вместо Овчинникова
23:17
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
19:01
Экс-президент «Локомотива» оценил нового тренера
17:21
3
Овчинникову предрекли драку с игроком «Локомотива»
01:21
4
«Он может послать матом даже ментов»: Бубнов – о новом тренере «Локомотива»
Вчера, 22:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+