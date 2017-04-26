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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 26 апреля 2017
ЦСКА
26.04.2017, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Локомотив
11'
А. Дзагоев
39'
Витиньо
45'
А. Головин
52'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
Замена
З. Тошич
️️️️
М. Фернандес
81'
68'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Миранчук
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Витиньо
64'
ГОЛ! 4:0!
Б. Натхо
Пас отдал
М. Фернандес
52'
46'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Майкон
46'
Замена
Д. Баринов
️️️️
Д. Тарасов
ГОЛ! 3:0!
А. Головин
Пас отдал
Витиньо
45'
ГОЛ! 2:0!
Витиньо
Пас отдал
А. Ионов
39'
Замена
К. Набабкин
️️️️
А. Дзагоев
17'
Травма
А. Дзагоев
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
Витиньо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ЦСКА
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
4-1-2-3
35
Акинфеев
4
Игнашевич
5
Васин
6
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
10
Натхо
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
11
Ионов
4-2-1-2-1
1
Гилерме
55
Янбаев
39
Пейчинович
4
Кверквелия
29
Денисов
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
11
Майкон
39
Ари
66
Дзагоев
14
Набабкин
14
Набабкин
66
Дзагоев
6
Фернандес
18
Тошич
18
Тошич
6
Фернандес
11
Витиньо
63
Чалов
63
Чалов
11
Витиньо
59
Миранчук
20
Игнатьев
20
Игнатьев
59
Миранчук
23
Тарасов
6
Баринов
6
Баринов
23
Тарасов
11
Майкон
8
Фарфан
8
Фарфан
11
Майкон
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ!
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