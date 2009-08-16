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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 16 августа 2009
Локомотив
16.08.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
43'
Д. Билялетдинов
90+1'
Д. Сычев
61'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
Замена
Д. Сенников
️️️️
Д. Сычев
+3
+2
Замена
Р. Жезус
️️️️
Д. Шемберас
ГОЛ! 2:1!
Д. Сычев
Пас отдал
А. Гатагов
+1
Замена
Т. Нецид
️️️️
В. Лав
Замена
Вагнер
️️️️
П. Одемвингие
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
М. Красич
Травма
Родолфо
ГОЛ! 1:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
М. Гонсалес
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Г. Щенников
ГОЛ! 1:0!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
Д. Глушаков
Желтая карточка
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
70
Шарлес
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
АП
27
Питер Одемвингие
ПВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
42
Георгий Щенников
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
АП
5
Дейвидас Шемберас
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Давид Муджири
ЦП
13
Вагнер
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Даниэл Карвальо
АП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-3-2-1
1
Гилерме
23
Кузьмин
2
Родолфо
30
Асатиани
55
Янбаев
70
Шарлес
19
Дуймович
88
Глушаков
14
Билялетдинов
27
Одемвингие
0
Сычев
3-5-1-1
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
5
Шемберас
66
Дзагоев
20
Алдонин
10
Мамаев
42
Щенников
17
Красич
19
Вагнер Лав
0
Сычев
0
Сенников
0
Сенников
0
Сычев
88
Глушаков
9
Гатагов
9
Гатагов
88
Глушаков
27
Одемвингие
13
Вагнер
13
Вагнер
27
Одемвингие
42
Щенников
11
Гонсалес
11
Гонсалес
42
Щенников
5
Шемберас
60
Жезус
60
Жезус
5
Шемберас
19
Вагнер Лав
15
Нецид
15
Нецид
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Даниэл Карвальо
АП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Даниэл Карвальо
АП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
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