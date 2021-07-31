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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 31 июля 2021
ЦСКА
31.07.2021, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
18'
К. Бистрович
22'
Ф. Смолов
59'
Р. Жемалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
Желтая карточка
И. Обляков
90'
+3
89'
Замена
З. Луиш
️️️️
Ф. Смолов
89'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Д. Рыбчинский
83'
Замена
Пабло
️️️️
Ф. Камано
Замена
К. Кучаев
️️️️
Ф. Чалов
82'
76'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
А. Дзагоев
️️️️
М. Мухин
68'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
К. Бистрович
68'
Замена
Н. Влашич
️️️️
Н. Тикнизян
68'
59'
ГОЛ! 1:2!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
Д. Куликов
Желтая карточка
Н. Тикнизян
58'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
И. Ахметов
56'
43'
Желтая карточка
Д. Куликов
31'
Желтая карточка
М. Серкейра
29'
Желтая карточка
Д. Баринов
Желтая карточка
М. Мухин
24'
22'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
М. Серкейра
ГОЛ! 1:0!
К. Бистрович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
97
Ильзат Ахметов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
40
Франсуа Камано
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
45
Никола Влашич
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
21
Антон Миранчук
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Акинфеев
21
Тикнизян
78
Дивеев
15
Бийол
6
Фернандес
16
Мухин
8
Бистрович
97
Ахметов
10
Обляков
63
Чалов
91
Заболотный
4-1-1-2-2
1
Гилерме
45
Сильянов
27
Магкеев
26
Серкейра
31
Рыбус
6
Баринов
25
Куликов
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
40
Камано
90
Смолов
8
Бистрович
32
Бохинен
32
Бохинен
8
Бистрович
16
Мухин
66
Дзагоев
66
Дзагоев
16
Мухин
63
Чалов
18
Кучаев
18
Кучаев
63
Чалов
21
Тикнизян
45
Влашич
45
Влашич
21
Тикнизян
97
Ахметов
21
Эджуке
21
Эджуке
97
Ахметов
40
Камано
23
Пабло
23
Пабло
40
Камано
20
Рыбчинский
27
Живоглядов
27
Живоглядов
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
90
Смолов
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
90
Смолов
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
45
Данила Боков
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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