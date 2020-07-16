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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 16 июля 2020
Локомотив
16.07.2020, четверг, 20:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
33'
А. Миранчук (П)
90+2'
А. Миранчук (П)
71'
Н. Влашич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
90'
+5
Желтая карточка
Х. Магнуссон
90'
+5
Замена
Я. Бийол
️️️️
Ф. Чалов
90'
+5
Замена
К. Бистрович
️️️️
К. Марадишвили
Замена
С. Кверквелия
️️️️
А. Миранчук
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Миранчук
90'
+2
90'
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
В. Игнатьев
89'
Замена
А. Миранчук
️️️️
С. Магкеев
88'
Желтая карточка
Д. Фарфан
75'
71'
ГОЛ! 1:1!
Н. Влашич
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Ж. Мариу
69'
57'
Замена
И. Шкурин
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Эдер
46'
Травма
Эдер
44'
Желтая карточка
В. Чорлука
38'
34'
Желтая карточка
И. Акинфеев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Миранчук
33'
Желтая карточка
С. Магкеев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
23
Жоау Мариу
ПП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Гилерме
27
Магкеев
26
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Крыховяк
6
Баринов
20
Игнатьев
23
Мариу
59
Миранчук
24
Эдер
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
32
Магнуссон
78
Дивеев
6
Фернандес
42
Щенников
66
Дзагоев
22
Марадишвили
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
24
Эдер
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
24
Эдер
59
Миранчук
4
Кверквелия
4
Кверквелия
59
Миранчук
27
Магкеев
21
Миранчук
21
Миранчук
27
Магкеев
23
Мариу
8
Фарфан
8
Фарфан
23
Мариу
63
Чалов
15
Бийол
15
Бийол
63
Чалов
22
Марадишвили
8
Бистрович
8
Бистрович
22
Марадишвили
66
Дзагоев
17
Шкурин
17
Шкурин
66
Дзагоев
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
27
Артур Черный
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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