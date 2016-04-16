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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 16 апреля 2016
Локомотив
16.04.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
22'
В. Чорлука
84'
А. Оланаре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Касаев
90'
+1
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Оланаре
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Миранчук
80'
77'
Замена
Р. Широков
️️️️
В. Березуцкий
Желтая карточка
А. Миранчук
72'
67'
Желтая карточка
А. Дзагоев
65'
Замена
С. Ткачев
️️️️
К. Набабкин
63'
Замена
А. Головин
️️️️
З. Тошич
57'
Желтая карточка
А. Оланаре
30'
Желтая карточка
П. Вернблум
ГОЛ! 1:0!
В. Чорлука
Пас отдал
А. Самедов
22'
Желтая карточка
В. Денисов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
80
Аарон Оланаре
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Гилерме
4
Дюрица
17
Михалик
14
Чорлука
29
Денисов
39
Пейчинович
11
Касаев
18
Коломейцев
19
Самедов
59
Миранчук
19
Хенти
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
26
Еременко
80
Оланаре
7
Муса
11
Касаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Касаев
59
Миранчук
23
Тарасов
23
Тарасов
59
Миранчук
14
Набабкин
11
Ткачев
11
Ткачев
14
Набабкин
24
Березуцкий
15
Широков
15
Широков
24
Березуцкий
18
Тошич
10
Головин
10
Головин
18
Тошич
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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