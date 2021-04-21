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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 21 апреля 2021
Локомотив
21.04.2021, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
ЦСКА
16'
Ф. Камано
53'
И. Обляков (АГ)
90+1'
Г. Крыховяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - ЦСКА
90'
+3
Желтая карточка
И. Дивеев
ГОЛ! 3:0!
Г. Крыховяк
Пас отдал
А. Миранчук
90'
+1
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ф. Камано
87'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Д. Рыбчинский
87'
81'
Замена
И. Шкурин
️️️️
И. Обляков
Замена
С. Магкеев
️️️️
М. Мухин
78'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Ф. Смолов
78'
Травма
М. Мухин
77'
69'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Д. Куликов
️️️️
Р. Жемалетдинов
67'
Желтая карточка
Д. Баринов
66'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
64'
Желтая карточка
Пабло
63'
58'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Обляков
53'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камано
Пас отдал
Д. Рыбчинский
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
40
Франсуа Камано
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
45
Никола Влашич
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Ивица Олич
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
3-3-2-2
1
Гилерме
31
Рыбус
14
Чорлука
23
Пабло
16
Мухин
20
Крыховяк
6
Баринов
10
Жемалетдинов
20
Рыбчинский
90
Смолов
40
Камано
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
22
Марадишвили
78
Дивеев
5
Васин
42
Щенников
97
Ахметов
45
Влашич
66
Дзагоев
21
Эджуке
10
Обляков
23
Рондон
40
Камано
21
Миранчук
21
Миранчук
40
Камано
16
Мухин
27
Магкеев
27
Магкеев
16
Мухин
20
Рыбчинский
27
Живоглядов
27
Живоглядов
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
25
Куликов
25
Куликов
10
Жемалетдинов
90
Смолов
99
Лисакович
99
Лисакович
90
Смолов
66
Дзагоев
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
66
Дзагоев
10
Обляков
17
Шкурин
17
Шкурин
10
Обляков
23
Рондон
63
Чалов
63
Чалов
23
Рондон
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
Главный тренер
Ивица Олич
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Ивица Олич
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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