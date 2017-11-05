Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 05 ноября 2017
Локомотив
05.11.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
14'
А. Миранчук
87'
М. Фернандеш
28'
Витиньо
43'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
ГОЛ! 2:2!
М. Фернандеш
Пас отдал
А. Миранчук
87'
83'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Витиньо
80'
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Дзагоев
Пенальти не реализован!
М. Фернандеш
76'
75'
Желтая карточка
В. Васин
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Т. Михалик
70'
Желтая карточка
М. Рыбус
62'
57'
Желтая карточка
П. Вернблум
49'
Вторая желтая
Х. Хосонов
48'
Желтая карточка
А. Березуцкий
43'
ГОЛ! 1:2!
Б. Натхо
40'
Желтая карточка
Х. Хосонов
28'
ГОЛ! 1:1!
Витиньо
Пас отдал
Г. Щенников
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Фарфан
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
АП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
3-3-3-1
1
Коченков
39
Пейчинович
17
Михалик
4
Кверквелия
31
Рыбус
27
Денисов
20
Игнатьев
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
8
Фарфан
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
5
Васин
6
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
42
Щенников
10
Натхо
66
Дзагоев
80
Хосонов
11
Витиньо
17
Михалик
18
Коломейцев
18
Коломейцев
17
Михалик
66
Дзагоев
17
Миланов
17
Миланов
66
Дзагоев
11
Витиньо
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
11
Витиньо
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
11
Александр Макаров
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Локомотив
ЦСКА
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
3
Бубнов назвал тренера, которого стоило назначить в «Локомотив» вместо Овчинникова
Вчера, 23:17
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
Вчера, 19:01
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
Бубнов назвал тренера, которого стоило назначить в «Локомотив» вместо Овчинникова
Вчера, 23:17
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
Вчера, 19:01
Экс-президент «Локомотива» оценил нового тренера
Вчера, 17:21
3
Овчинникову предрекли драку с игроком «Локомотива»
Вчера, 01:21
4
«Он может послать матом даже ментов»: Бубнов – о новом тренере «Локомотива»
17 ноября
3
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
3
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
Гришин хочет вернуться в ЦСКА: «Уход в 2017 году был главной ошибкой»
Вчера, 12:12
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+