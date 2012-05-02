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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 02 мая 2012
Локомотив
02.05.2012, среда, 20:45
Россия. Премьер-лига, группа A, 42 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
8'
С. Думбия (П)
78'
З. Тошич
88'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 0:3!
З. Тошич
Желтая карточка
Р. Шишкин
Желтая карточка
П. Вернблум
ГОЛ! 0:2!
З. Тошич
Пас отдал
С. Думбия
Замена
Д. Сычев
️️️️
Д. Торбинский
Замена
А. Фильцов
️️️️
Гилерме
Травма
Гилерме
Замена
Секу
️️️️
А. Муса
Замена
В. Обинна
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Д. Шемберас
️️️️
К. Набабкин
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
Д. Глушаков
Желтая карточка
К. Хонда
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Думбия
Красная карточка
М. Да Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Максим Григорьев
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
11
Майкон
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛВ
3
Кейсуке Хонда
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-1-1
1
Гилерме
38
Ещенко
3
Да Кошта
90
Бурлак
49
Шишкин
88
Глушаков
0
Сапатер
6
Торбинский
10
Григорьев
11
Майкон
10
Кайседо
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
5
Васин
6
Березуцкий
42
Щенников
3
Хонда
20
Алдонин
19
Вернблум
7
Муса
18
Тошич
22
Думбия
1
Гилерме
1
Фильцов
1
Фильцов
1
Гилерме
10
Кайседо
11
Обинна
11
Обинна
10
Кайседо
6
Торбинский
0
Сычев
0
Сычев
6
Торбинский
14
Набабкин
5
Шемберас
5
Шемберас
14
Набабкин
7
Муса
26
Секу
26
Секу
7
Муса
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
1
Сергей Чепчугов
ВР
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Россия-2" 20:25 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 20:35 (прямая) "HD Спорт" 20:35 (прямая)
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