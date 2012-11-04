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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 04 ноября 2012
ЦСКА
04.11.2012, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
29'
Р. Эльм
90'
П. Вернблум
33'
А. Ещенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
ГОЛ! 2:1!
П. Вернблум
90'
81'
Травма
Майкон
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Дзагоев
79'
77'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
А. Дзагоев
76'
Желтая карточка
К. Набабкин
69'
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
67'
67'
Замена
Майкон
️️️️
А. Самедов
Желтая карточка
З. Тошич
56'
53'
Вторая желтая
Д. Тарасов
Замена
Г. Щенников
️️️️
М. Фернандес
46'
42'
Желтая карточка
Д. Тарасов
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Ещенко
Пас отдал
А. Самедов
ГОЛ! 1:0!
Р. Эльм
29'
28'
Замена
Т. Бурлак
️️️️
Я. Дюрица
25'
Травма
Я. Дюрица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Расмус Эльм
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
49
Роман Шишкин
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
Локомотив
1
Гилерме
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Вернблум
66
Дзагоев
20
Эльм
3
Хонда
18
Тошич
7
Муса
4-2-3-1
18
Крешич
38
Ещенко
4
Дюрица
14
Чорлука
49
Шишкин
28
Тигорев
23
Тарасов
19
Самедов
88
Глушаков
10
Григорьев
10
Кайседо
6
Фернандес
42
Щенников
42
Щенников
6
Фернандес
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
66
Дзагоев
10
Мамаев
10
Мамаев
66
Дзагоев
4
Дюрица
90
Бурлак
90
Бурлак
4
Дюрица
10
Кайседо
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Кайседо
19
Самедов
11
Майкон
11
Майкон
19
Самедов
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Гилерме
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Аверьянов Антон (г. Москва) Мосякин Дмитрий (г. Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:10 (прямая)
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