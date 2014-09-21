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Расписание матчей
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 21 сентября 2014
ЦСКА
21.09.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
32'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Еременко
90'
+3
Желтая карточка
С. Игнашевич
87'
85'
Желтая карточка
В. Денисов
79'
Замена
М. Буссуфа
️️️️
А. Миранчук
71'
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
70'
64'
Замена
У. Ниасс
️️️️
Д. Н'Дойе
Желтая карточка
П. Вернблум
53'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
С. Думбия
46'
Желтая карточка
Р. Еременко
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
С. Думбия
32'
Желтая карточка
С. Думбия
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
14
Умар Ниасс
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
10
Натхо
26
Еременко
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
4-1-3-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
4
Дюрица
14
Чорлука
29
Денисов
7
Шешуков
19
Самедов
99
Фернандеш
11
Майкон
59
Миранчук
14
Н'Дойе
22
Думбия
66
Дзагоев
66
Дзагоев
22
Думбия
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
26
Еременко
8
Панченко
8
Панченко
26
Еременко
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
59
Миранчук
11
Буссуфа
11
Буссуфа
59
Миранчук
14
Н'Дойе
14
Ниасс
14
Ниасс
14
Н'Дойе
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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