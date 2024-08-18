Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 18 августа 2024
ЦСКА
18.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
90'
Н. Тикнизян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Локомотив
Замена
В. Яковлев
️️️️
В. Давила
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:1!
Н. Тикнизян
Пас отдал
В. Сарвели
88'
Желтая карточка
В. Раков
Замена
М. Лукин
️️️️
Д. Круговой
87'
Замена
Келлвен
️️️️
М. Гайич
87'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Файзуллаев
87'
76'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
М. Ненахов
76'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Карпукас
76'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
Замена
С. Койта
️️️️
Т. Мусаев
73'
66'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Д. Баринов
61'
Замена
В. Раков
️️️️
С. Пиняев
38'
Желтая карточка
А. Карпукас
30'
Желтая карточка
Е. Морозов
Желтая карточка
Т. Мусаев
28'
Желтая карточка
М. Гайич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
(К)
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
3-3-2-2
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
14
Зделар
22
Гайич
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
11
Давила
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
85
Морозов
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Самошников
83
Батраков
9
Пиняев
10
Воробьев
3
Круговой
90
Лукин
90
Лукин
3
Круговой
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Мусаев
20
Койта
20
Койта
11
Мусаев
11
Давила
14
Яковлев
14
Яковлев
11
Давила
24
Ненахов
71
Тикнизян
71
Тикнизян
24
Ненахов
6
Баринов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
6
Баринов
9
Пиняев
11
Раков
11
Раков
9
Пиняев
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
2
3
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
9
10
Офсайды
4
0
Количество передач
514
426
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Василий Казарцев
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ЦСКА
Локомотив
Семак – о разгроме ЦСКА: «Взяли реванш»
00:33
Фанаты «Зенита» отреагировали на крупную победу над ЦСКА в Москве
00:14
1
Реакция Губерниева на избиение ЦСКА в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:55
1
Экс-босс «Зенита» Медведев: «Не припоминаю игрока по фамилии Круговой»
Вчера, 23:20
7
«Все пошло не так»: игрок ЦСКА – о матче против «Зенита»
Вчера, 23:10
2
Семак – о разгроме ЦСКА: «Взяли реванш»
00:33
Фанаты «Зенита» отреагировали на крупную победу над ЦСКА в Москве
00:14
1
Реакция Губерниева на избиение ЦСКА в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:55
1
Экс-босс «Зенита» Медведев: «Не припоминаю игрока по фамилии Круговой»
Вчера, 23:20
7
«Все пошло не так»: игрок ЦСКА – о матче против «Зенита»
Вчера, 23:10
2
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Локомотив» – «Динамо Мх» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:30
РПЛ: шансы «Локомотива» и «Динамо Махачкала» на победу в матче 16-го тура
Вчера, 08:54
Смородская объяснила, почему не назначила Мостового спортивным директором «Локомотива»
27 ноября
2
Мостовой мог стать спортивным директором «Локомотива» при Смородской
27 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+