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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 06 ноября 2011
Локомотив
06.11.2011, воскресенье, 20:45
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
12'
В. Игнатьев
64'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
+2
Желтая карточка
А. Дзагоев
Желтая карточка
Р. Шишкин
+1
Замена
Г. Нуров
️️️️
Д. Сычев
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
+2
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
С. Ибричич
+1
Замена
Я. Дюрица
️️️️
Т. Бурлак
Травма
Т. Бурлак
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Майкон
ГОЛ! 1:0!
В. Игнатьев
Пас отдал
С. Ибричич
12'
Травма
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
19
Александр Цауня
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-2-4-1
1
Гилерме
49
Шишкин
3
Да Кошта
90
Бурлак
55
Янбаев
20
Игнатьев
11
Майкон
88
Глушаков
9
Ибричич
0
Сапатер
0
Сычев
4-5-1
30
Габулов
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
19
Цауня
20
Алдонин
10
Мамаев
5
Шемберас
66
Дзагоев
22
Думбия
90
Бурлак
4
Дюрица
4
Дюрица
90
Бурлак
11
Майкон
6
Торбинский
6
Торбинский
11
Майкон
0
Сычев
94
Нуров
94
Нуров
0
Сычев
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:30 (прямая)
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