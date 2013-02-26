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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 26 февраля 2013
Локомотив
26.02.2013, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
ЦСКА
45'
Д. Н'Дойе
14'
С. Думбия
77'
Р. Эльм (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - ЦСКА
Замена
Т. Бурлак
️️️️
Я. Дюрица
87'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Эльм
Замена
М. Григорьев
️️️️
Д. Н'Дойе
76'
74'
Замена
П. Мамаев
️️️️
С. Думбия
74'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
Г. Щенников
Желтая карточка
Я. Тигорев
69'
61'
Замена
А. Муса
️️️️
З. Тошич
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Ф. Кайседо
60'
Замена
А. Самедов
️️️️
В. Обинна
60'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Глушаков
60'
Замена
В. Денисов
️️️️
Р. Янбаев
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
В. Чорлука
45'
41'
Желтая карточка
П. Вернблум
Желтая карточка
Д. Торбинский
33'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
Р. Эльм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
ЦСКА
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
4-1-2-3
1
Гилерме
55
Янбаев
4
Дюрица
14
Чорлука
49
Шишкин
28
Тигорев
6
Торбинский
88
Глушаков
11
Обинна
10
Кайседо
14
Н'Дойе
4-2-1-1-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
20
Эльм
19
Вернблум
66
Дзагоев
18
Тошич
19
Вагнер Лав
22
Думбия
55
Янбаев
29
Денисов
29
Денисов
55
Янбаев
4
Дюрица
90
Бурлак
90
Бурлак
4
Дюрица
14
Н'Дойе
10
Григорьев
10
Григорьев
14
Н'Дойе
88
Глушаков
23
Тарасов
23
Тарасов
88
Глушаков
11
Обинна
19
Самедов
19
Самедов
11
Обинна
10
Кайседо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Кайседо
42
Щенников
6
Березуцкий
6
Березуцкий
42
Щенников
22
Думбия
10
Мамаев
10
Мамаев
22
Думбия
18
Тошич
7
Муса
7
Муса
18
Тошич
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
22
Мирослав Лобанцев
ВР
18
Дарио Крешич
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
18
Дарио Крешич
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
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