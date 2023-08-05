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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 05 августа 2023
ЦСКА
05.08.2023, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Локомотив
29'
Ф. Чалов (П)
31'
М. Гайич
55'
М. Мухин
63'
М. Мухин
61'
Е. Погостнов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Локомотив
Замена
Я. Арбузов
️️️️
М. Мухин
88'
Замена
А. Гайч
️️️️
А. Заболотный
88'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Ф. Чалов
79'
ГОЛ! 4:1!
М. Мухин
Пас отдал
М. Рядно
63'
61'
ГОЛ! 3:1!
Е. Погостнов
Пас отдал
А. Миранчук
60'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Глушенков
60'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Дзюба
56'
Замена
В. Изидор
️️️️
Н. Тикнизян
56'
Замена
М. Ненахов
️️️️
И. Самошников
56'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
С. Пиняев
ГОЛ! 3:0!
М. Мухин
55'
Замена
С. Зделар
️️️️
К. Кучаев
46'
Замена
М. Рядно
️️️️
Б. Зайнутдинов
35'
Травма
Б. Зайнутдинов
34'
ГОЛ! 2:0!
М. Гайич
Пас отдал
Ф. Чалов
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Чалов
29'
13'
Желтая карточка
Д. Баринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
19
Бахтиер Зайнутдинов
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
27
Мойзес
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
5
Виктор Мендес
ОП
18
Константин Кучаев
ЦП
16
Максим Мухин
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
71
Илья Самошников
ПЗ
71
Наир Тикнизян
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ЦП
10
Максим Глушенков
АП
9
Сергей Пиняев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-3-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Роша
27
Мойзес
19
Зайнутдинов
5
Мендес
22
Гайич
18
Кучаев
16
Мухин
91
Заболотный
63
Чалов
4-1-3-1-1
22
Лантратов
71
Самошников
63
Кузьмичев
59
Погостнов
2
Митай
93
Карпукас
9
Пиняев
6
Баринов
71
Тикнизян
10
Глушенков
22
Дзюба
19
Зайнутдинов
68
Рядно
68
Рядно
19
Зайнутдинов
18
Кучаев
14
Зделар
14
Зделар
18
Кучаев
63
Чалов
19
Ермаков
19
Ермаков
63
Чалов
16
Мухин
19
Арбузов
19
Арбузов
16
Мухин
91
Заболотный
19
Гайч
19
Гайч
91
Заболотный
71
Самошников
24
Ненахов
24
Ненахов
71
Самошников
10
Глушенков
21
Миранчук
21
Миранчук
10
Глушенков
9
Пиняев
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
9
Пиняев
71
Тикнизян
18
Изидор
18
Изидор
71
Тикнизян
22
Дзюба
9
Сарвели
9
Сарвели
22
Дзюба
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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