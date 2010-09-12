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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 12 сентября 2010
Локомотив
12.09.2010, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
26'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Лоськов
+4
Замена
А. Гатагов
️️️️
Майкон
Замена
Я. Дюрица
️️️️
А. Алиев
Замена
Т. Нецид
️️️️
К. Хонда
Красная карточка
М. Асатиани
Красная карточка
М. Гонсалес
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Секу
Желтая карточка
Гилерме
+1
Желтая карточка
П. Мамаев
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Пас отдал
А. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Александр Алиев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Майкон
ПВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
26
Секу
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Хамину Драман
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
25
Баша
30
Асатиани
49
Шишкин
23
Тарасов
88
Алиев
10
Лоськов
88
Глушаков
11
Майкон
0
Сычев
4-5-1
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
18
Тошич
66
Дзагоев
10
Мамаев
3
Хонда
26
Секу
19
Вагнер Лав
88
Алиев
4
Дюрица
4
Дюрица
88
Алиев
11
Майкон
9
Гатагов
9
Гатагов
11
Майкон
10
Лоськов
21
Оздоев
21
Оздоев
10
Лоськов
26
Секу
11
Гонсалес
11
Гонсалес
26
Секу
3
Хонда
15
Нецид
15
Нецид
3
Хонда
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
1
Марек Чех
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
15
Драман Траоре
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
15
Драман Траоре
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н.Голубев (Санкт-Петербург)
В.Дроздов (Москва)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 14:50 (прямая); "Первый" 15:00 (прямая)
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