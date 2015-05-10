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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 10 мая 2015
Локомотив
10.05.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
38'
У. Ниасс
35'
А. Дзагоев
56'
З. Тошич
68'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
90'
+2
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Еременко
81'
Замена
К. Страндберг
️️️️
З. Тошич
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Д. Тарасов
80'
76'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
А. Дзагоев
68'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Натхо
Желтая карточка
Р. Янбаев
67'
65'
Желтая карточка
М. Фернандес
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
63'
56'
ГОЛ! 1:2!
З. Тошич
Пас отдал
В. Березуцкий
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
46'
45'
+2
Желтая карточка
З. Тошич
45'
Желтая карточка
С. Игнашевич
ГОЛ! 1:1!
У. Ниасс
38'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
М. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
43
Арсений Логашов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
43
Логашов
39
Пейчинович
14
Чорлука
55
Янбаев
17
Михалик
23
Тарасов
11
Майкон
99
Фернандеш
19
Самедов
14
Ниасс
4-1-2-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
10
Натхо
26
Еременко
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
17
Миланов
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
99
Фернандеш
59
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
23
Тарасов
32
Шкулетич
32
Шкулетич
23
Тарасов
18
Тошич
10
Страндберг
10
Страндберг
18
Тошич
66
Дзагоев
6
Березуцкий
6
Березуцкий
66
Дзагоев
26
Еременко
8
Панченко
8
Панченко
26
Еременко
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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