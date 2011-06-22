Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 22 июня 2011
ЦСКА
22.06.2011, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Локомотив
13'
С. Думбия
35'
З. Тошич
59'
С. Думбия
28'
Я. Дюрица
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
Желтая карточка
А. Гатагов
Замена
Секу
️️️️
К. Хонда
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Торбинский
Замена
А. Дзагоев
️️️️
П. Мамаев
Замена
Д. Шемберас
️️️️
С. Думбия
Замена
А. Минченков
️️️️
Майкон
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 3:1!
С. Думбия
Пас отдал
З. Тошич
ГОЛ! 2:1!
З. Тошич
ГОЛ! 1:1!
Я. Дюрица
Желтая карточка
В. Лав
Желтая карточка
Майкон
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
Пас отдал
В. Лав
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
12
Артем Гомелько
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Майкон
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-4-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
18
Тошич
20
Алдонин
10
Мамаев
3
Хонда
22
Думбия
19
Вагнер Лав
3-2-4-1
12
Гомелько
49
Шишкин
33
Илич
4
Дюрица
20
Игнатьев
55
Янбаев
88
Глушаков
10
Лоськов
21
Оздоев
6
Торбинский
11
Майкон
22
Думбия
5
Шемберас
5
Шемберас
22
Думбия
10
Мамаев
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Мамаев
3
Хонда
26
Секу
26
Секу
3
Хонда
6
Торбинский
9
Гатагов
9
Гатагов
6
Торбинский
10
Лоськов
9
Ибричич
9
Ибричич
10
Лоськов
11
Майкон
10
Минченков
10
Минченков
11
Майкон
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Александр Фильцов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
А. Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
В.Овчинников (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая) "НТВ+ Футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Локомотив
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
23
У желающего покинуть «Локо» Монтеса есть несколько вариантов для трансфера
10:19
Галактионову оформили прогул за пропуск тренировки «Локо»
09:52
13
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
09:30
1
Аршавин назвал дату официального ухода Галактионова из «Локомотива»
00:17
3
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
23
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
09:30
1
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
У желающего покинуть «Локо» Монтеса есть несколько вариантов для трансфера
10:19
Галактионову оформили прогул за пропуск тренировки «Локо»
09:52
13
Аршавин назвал дату официального ухода Галактионова из «Локомотива»
00:17
3
«Локомотиву» предложили назначить главным тренером Талалаева
Вчера, 22:17
4
Стала известна сумма, за которую «Локомотив» отпустит Монтеса
Вчера, 18:27
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+