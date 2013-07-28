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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 28 июля 2013
Локомотив
28.07.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
75'
Д. Тарасов
19'
К. Хонда
82'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Муса
79'
Замена
З. Тошич
️️️️
С. Цубер
ГОЛ! 1:1!
Д. Тарасов
Пас отдал
А. Самедов
75'
Пенальти не реализован!
А. Самедов
74'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Майкон
70'
64'
Замена
С. Думбия
️️️️
Р. Эльм
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Р. Павлюченко
57'
Замена
Д. Крешич
️️️️
Гилерме
51'
38'
Замена
К. Набабкин
️️️️
А. Березуцкий
30'
Желтая карточка
П. Вернблум
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Хонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
29
Виталий Денисов
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Тарас Михалик
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
11
Марк Гонсалес
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
23
Тарасов
11
Майкон
17
Михалик
19
Самедов
59
Миранчук
10
Павлюченко
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
11
Гонсалес
20
Эльм
19
Вернблум
3
Хонда
66
Дзагоев
7
Цубер
7
Муса
1
Гилерме
18
Крешич
18
Крешич
1
Гилерме
11
Майкон
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Майкон
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
6
Березуцкий
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Березуцкий
7
Цубер
18
Тошич
18
Тошич
7
Цубер
20
Эльм
22
Думбия
22
Думбия
20
Эльм
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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