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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 12 мая 2013
Локомотив
12.05.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 4
Завершен
ЦСКА
55'
Д. Тарасов
6'
В. Лав
26'
А. Муса
43'
В. Лав
74'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
90'
+2
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Муса
74'
ГОЛ! 1:4!
С. Думбия
Пас отдал
В. Лав
Желтая карточка
Д. Тарасов
69'
67'
Замена
С. Думбия
️️️️
А. Дзагоев
Замена
А. Самедов
️️️️
В. Обинна
66'
ГОЛ! 1:3!
Д. Тарасов
55'
46'
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Хонда
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Д. Глушаков
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
В. Лав
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Муса
Пас отдал
А. Дзагоев
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Лав
Пас отдал
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
(К)
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ПВ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-1-1-3-1
18
Крешич
29
Денисов
90
Бурлак
14
Чорлука
55
Янбаев
23
Тарасов
88
Глушаков
11
Майкон
59
Миранчук
11
Обинна
14
Н'Дойе
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
66
Дзагоев
3
Хонда
7
Муса
19
Вагнер Лав
88
Глушаков
6
Торбинский
6
Торбинский
88
Глушаков
11
Обинна
19
Самедов
19
Самедов
11
Обинна
59
Миранчук
10
Кайседо
10
Кайседо
59
Миранчук
7
Муса
22
Ефремов
22
Ефремов
7
Муса
3
Хонда
10
Мамаев
10
Мамаев
3
Хонда
66
Дзагоев
22
Думбия
22
Думбия
66
Дзагоев
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
22
Мирослав Лобанцев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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