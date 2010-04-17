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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив: обзор матча 17 апреля 2010
ЦСКА
17.04.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
7'
Гильерме
89'
О. Кузьмин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Локомотив
ГОЛ! 1:1!
О. Кузьмин
Пас отдал
Д. Траоре
Замена
Э. Рахимич
️️️️
М. Красич
Замена
Д. Траоре
️️️️
Д. Сычев
Замена
Т. Нецид
️️️️
К. Хонда
Желтая карточка
Г. Щенников
Замена
Е. Алдонин
️️️️
М. Гонсалес
Травма
М. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Гильерме
Пас отдал
С. Игнашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
17
Милош Красич
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
(К)
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
27
Питер Одемвингие
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Майкон
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
70
Шарлес
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
15
Одиа
5
Шемберас
11
Гонсалес
10
Мамаев
17
Красич
3
Хонда
17
Гильерме
4-4-1-1
1
Гилерме
23
Кузьмин
30
Асатиани
25
Баша
55
Янбаев
11
Майкон
19
Дуймович
88
Глушаков
27
Одемвингие
88
Алиев
0
Сычев
17
Красич
25
Рахимич
25
Рахимич
17
Красич
11
Гонсалес
20
Алдонин
20
Алдонин
11
Гонсалес
3
Хонда
15
Нецид
15
Нецид
3
Хонда
0
Сычев
15
Траоре
15
Траоре
0
Сычев
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
70
Шарлес
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
70
Шарлес
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
В. Бобык (оба - Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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