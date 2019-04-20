Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 20 апреля 2019
Локомотив
20.04.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
13'
Б. Хеведес
40'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - ЦСКА
90'
Травма
И. Дивеев
83'
Замена
Я. Бийол
️️️️
А. Сигурдссон
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Ф. Смолов
80'
78'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Г. Щенников
Желтая карточка
Б. Идову
65'
59'
Желтая карточка
И. Ахметов
Желтая карточка
М. Рыбус
58'
Замена
Б. Идову
️️️️
В. Игнатьев
46'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
М. Фернандеш
46'
46'
Замена
В. Васин
️️️️
Р. Бекао
45'
+1
Желтая карточка
Р. Бекао
45'
+1
Травма
Р. Бекао
Желтая карточка
В. Игнатьев
42'
40'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
Н. Влашич
Желтая карточка
А. Миранчук
34'
23'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
ГОЛ! 1:0!
Б. Хеведес
Пас отдал
Ф. Смолов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
5
Хеведес
4
Кверквелия
20
Игнатьев
20
Крыховяк
99
Фернандеш
21
Миранчук
8
Фарфан
59
Миранчук
90
Смолов
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
32
Магнуссон
78
Дивеев
50
Бекао
42
Щенников
97
Ахметов
10
Обляков
10
Сигурдссон
10
Влашич
63
Чалов
90
Смолов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
90
Смолов
20
Игнатьев
30
Идову
30
Идову
20
Игнатьев
99
Фернандеш
23
Тарасов
23
Тарасов
99
Фернандеш
42
Щенников
22
Ефремов
22
Ефремов
42
Щенников
10
Сигурдссон
6
Бийол
6
Бийол
10
Сигурдссон
50
Бекао
5
Васин
5
Васин
50
Бекао
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
8
Алексей Миронов
ЦП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Илья Помазун
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
8
Алексей Миронов
ЦП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
8
Кристиян Бистрович
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Локомотив
ЦСКА
Семин сформулировал причину провала «Локомотива»
12:36
Губерниев объяснил, почему Овчинников может добиться успеха с «Локомотивом»
11:31
1
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:18
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
РПЛ: шансы «Родины» и «Локомотива» на победу в матче 15-го тура
08:50
Семин сформулировал причину провала «Локомотива»
12:36
Губерниев объяснил, почему Овчинников может добиться успеха с «Локомотивом»
11:31
1
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:18
РПЛ: шансы «Родины» и «Локомотива» на победу в матче 15-го тура
08:50
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
Вчера, 13:21
4
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
4
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
16
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
16
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+