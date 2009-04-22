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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 22 апреля 2009
Локомотив
22.04.2009, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
ЦСКА
58'
Т. Нецид
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - ЦСКА
Замена
Р. Кочиш
️️️️
Д. Глушаков
Замена
А. Минченков
️️️️
Р. Янбаев
Замена
М. Маазу
️️️️
Т. Нецид
Замена
Д. Муджири
️️️️
Б. Джиби Фалл
Желтая карточка
М. Красич
ГОЛ! 0:1!
Т. Нецид
Пас отдал
М. Красич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
0
Дмитрий Сычев
ЛВ
99
Станислав Иванов
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
(К)
ПВ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
20
Евгений Алдонин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
0
Давид Муджири
ЦП
70
Шарлес
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
23
Кузьмин
2
Родолфо
25
Баша
55
Янбаев
99
Иванов
19
Дуймович
88
Глушаков
0
Сычев
14
Билялетдинов
24
Фалл
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
15
Одиа
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
20
Алдонин
66
Дзагоев
10
Мамаев
17
Красич
18
Жирков
15
Нецид
24
Фалл
0
Муджири
0
Муджири
24
Фалл
88
Глушаков
30
Кочиш
30
Кочиш
88
Глушаков
55
Янбаев
10
Минченков
10
Минченков
55
Янбаев
15
Нецид
22
Маазу
22
Маазу
15
Нецид
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
0
Иван Левенец
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
А. Монахов (оба - Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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