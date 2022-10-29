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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА: обзор матча 29 октября 2022
Локомотив
29.10.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
22'
Х. Медина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - ЦСКА
90'
+5
Вторая желтая
Е. Ушаков
90'
+3
Желтая карточка
Х. Карраскаль
90'
+1
Желтая карточка
Е. Ушаков
82'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
82'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Х. Медина
Замена
Д. Куликов
️️️️
К. Марадишвили
81'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
67'
Замена
Д. Керк
️️️️
Ф. Камано
64'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
В. Изидор
64'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
М. Ненахов
46'
46'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
В. Мендес
45'
+1
Желтая карточка
В. Мендес
22'
ГОЛ! 0:1!
Х. Медина
Пас отдал
Х. Карраскаль
12'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
40
Франсуа Камано
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
16
Максим Мухин
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
9
Джирано Керк
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Гилерме
21
Тикнизян
4
Едвай
27
Магкеев
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
22
Марадишвили
21
Миранчук
18
Изидор
40
Камано
2-2-1-3-2
35
Акинфеев
4
Роша
90
Лукин
22
Гайич
16
Мухин
5
Мендес
28
Медина
19
Зайнутдинов
10
Обляков
63
Чалов
15
Карраскаль
24
Ненахов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
24
Ненахов
22
Марадишвили
25
Куликов
25
Куликов
22
Марадишвили
40
Камано
9
Керк
9
Керк
40
Камано
18
Изидор
77
Раконьяц
77
Раконьяц
18
Изидор
5
Мендес
19
Ермаков
19
Ермаков
5
Мендес
28
Медина
41
Ушаков
41
Ушаков
28
Медина
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
Остались в запасе
Локомотив
ЦСКА
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
Главный тренер
Андрей Федоров
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Локомотив - ЦСКА
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Алексей Сухой
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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