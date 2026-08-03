Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между североирландским «Ларном» и грузинской «Иберией 1999» пройдет 4 августа 2026 года в Ларне на стадионе «Инвер Парк». Хозяева подходят к игре после разгромных поражений от «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов (0:4, 0:5) и испытывают серьезные проблемы в обороне, тогда как гости также вылетели из главного еврокубка, уступив «Словану Братислава» (0:2, 1:1), но демонстрируют стабильную результативность, забивая в 10 из 12 последних матчей. Встреча двух команд, неудачно выступивших в Лиге чемпионов, обещает стать проверкой на прочность: кто сумеет переключиться на Лигу Европы и добиться положительного результата – хозяева, играющие при поддержке трибун, или гости, имеющие более острую атаку?

Кто победит в матче

«Ларн» подходит к этому матчу после двух разгромных поражений от «Црвены Звезды» в квалификации Лиги чемпионов (0:4 на выезде, 0:5 дома), что серьезно подорвало уверенность команды. В последних пяти играх североирландский клуб забил всего 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 11 (2.20) – оборона выглядит катастрофически, особенно после 10 пропущенных мячей в двух матчах против сербского гранда. Важно, что «Ларн» пропускает в трех последних матчах, а его атака не показывает стабильной результативности. В предыдущем раунде Лиги чемпионов североирландцы прошли «Тре Фиори» (1:0, 2:1), но этого оказалось недостаточно для борьбы с более сильным соперником. Домашнее поле могло бы стать преимуществом, но при такой игре в обороне рассчитывать на успех против атакующей команды сложно.

«Иберия 1999» также вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Словану Братислава» (0:2 на выезде, 1:1 дома), но показала более достойную игру, сумев забить словацкому гранду. В последних пяти матчах грузинский клуб забил 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустил 8 (1.60), что говорит о сбалансированной, но не самой стабильной игре. Важно, что «Иберия 1999» забивает в 10 из 12 последних матчей, а пропускает в восьми последних, что указывает на атакующий стиль и уязвимость в обороне. В предыдущем раунде Лиги чемпионов грузины прошли «Флору» (3:2, 2:2), показав характер и умение забивать в важных матчах. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что дает ей психологическое преимущество перед этим противостоянием.

Итоговый вывод: «Иберия 1999» выглядит фаворитом благодаря более стабильной атаке и лучшей форме в последних матчах. «Ларн» испытывает серьезные проблемы в обороне, особенно после разгромов от «Црвены Звезды», и его атака не показывает стабильной результативности. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей, при этом обе команды имеют шансы отличиться, учитывая слабую оборону обеих сторон.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Иберия 1999» находится в более стабильной форме и демонстрирует лучшую результативность, тогда как «Ларн» испытывает серьезные проблемы в обороне после разгромных поражений от «Црвены Звезды». Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и психологическим состоянием. Учитывая, что «Ларн» пропускает в среднем 2.20 гола за последние пять матчей, а «Иберия 1999» забивает в 10 из 12 последних встреч, это дает гостям явное преимущество перед этим противостоянием.





Прогноз на победителя

Учитывая более стабильную атаку «Иберии 1999», ее способность забивать в 10 из 12 последних матчей и серьезные проблемы «Ларна» в обороне, мы прогнозируем победу гостей в первом матче. Грузинский клуб находится в лучшей форме и имеет более острую атаку, тогда как хозяева после разгромов от «Црвены Звезды» выглядят неуверенно и пропускают в среднем 2.20 гола за матч. Рекомендуем ставку на победу «Иберии 1999» с коэффициентом 2.35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Ларном» и «Иберией 1999» состоится 4 августа 2026 года в Ларне на стадионе «Инвер Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.