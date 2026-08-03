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«Ларн» – «Иберия 1999»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

03 августа 2026 9:00
Ларн - Иберия 1999
04 авг. 2026, вторник 22:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Иберии 1999»
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между североирландским «Ларном» и грузинской «Иберией 1999» пройдет 4 августа 2026 года в Ларне на стадионе «Инвер Парк». Хозяева подходят к игре после разгромных поражений от «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов (0:4, 0:5) и испытывают серьезные проблемы в обороне, тогда как гости также вылетели из главного еврокубка, уступив «Словану Братислава» (0:2, 1:1), но демонстрируют стабильную результативность, забивая в 10 из 12 последних матчей. Встреча двух команд, неудачно выступивших в Лиге чемпионов, обещает стать проверкой на прочность: кто сумеет переключиться на Лигу Европы и добиться положительного результата – хозяева, играющие при поддержке трибун, или гости, имеющие более острую атаку?

Кто победит в матче

«Ларн» подходит к этому матчу после двух разгромных поражений от «Црвены Звезды» в квалификации Лиги чемпионов (0:4 на выезде, 0:5 дома), что серьезно подорвало уверенность команды. В последних пяти играх североирландский клуб забил всего 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 11 (2.20) – оборона выглядит катастрофически, особенно после 10 пропущенных мячей в двух матчах против сербского гранда. Важно, что «Ларн» пропускает в трех последних матчах, а его атака не показывает стабильной результативности. В предыдущем раунде Лиги чемпионов североирландцы прошли «Тре Фиори» (1:0, 2:1), но этого оказалось недостаточно для борьбы с более сильным соперником. Домашнее поле могло бы стать преимуществом, но при такой игре в обороне рассчитывать на успех против атакующей команды сложно.

«Иберия 1999» также вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Словану Братислава» (0:2 на выезде, 1:1 дома), но показала более достойную игру, сумев забить словацкому гранду. В последних пяти матчах грузинский клуб забил 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустил 8 (1.60), что говорит о сбалансированной, но не самой стабильной игре. Важно, что «Иберия 1999» забивает в 10 из 12 последних матчей, а пропускает в восьми последних, что указывает на атакующий стиль и уязвимость в обороне. В предыдущем раунде Лиги чемпионов грузины прошли «Флору» (3:2, 2:2), показав характер и умение забивать в важных матчах. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что дает ей психологическое преимущество перед этим противостоянием.

Итоговый вывод: «Иберия 1999» выглядит фаворитом благодаря более стабильной атаке и лучшей форме в последних матчах. «Ларн» испытывает серьезные проблемы в обороне, особенно после разгромов от «Црвены Звезды», и его атака не показывает стабильной результативности. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей, при этом обе команды имеют шансы отличиться, учитывая слабую оборону обеих сторон.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Иберия 1999» находится в более стабильной форме и демонстрирует лучшую результативность, тогда как «Ларн» испытывает серьезные проблемы в обороне после разгромных поражений от «Црвены Звезды». Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и психологическим состоянием. Учитывая, что «Ларн» пропускает в среднем 2.20 гола за последние пять матчей, а «Иберия 1999» забивает в 10 из 12 последних встреч, это дает гостям явное преимущество перед этим противостоянием.


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ларн
1
Рохан Фергюсон
ВР
4
Аарон Доннелли
ЛЗ
26
Дэн Бент
ЦЗ
3
Matthew Paul Ridley
ЦЗ
23
Томас Косгроув
ПЗ
15
Ронан Доэрти
ЦП
6
Кристофер Галлахер
ЦП
11
Шон Грэм
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦФ
19
Кевин О’Хара
ЦФ
22
Джордан Макэнефф
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Иберия 1999
31
Георгий Макаридзе
ВР
40
Георгий Кобуладзе
ЛЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
25
Aleksandre Amisulashvili
ЦЗ
5
Джемали-Георгий Джинджолава
ПЗ
27
Andria Bartishvili
ЦП
8
Бакар Кардава
ЦП
6
Nikoloz Dadiani
ЦП
18
Лукас Кафе
ЦФ
10
Zviad Natchkebia
ЦФ
19
Nika Sikharulashvili
ЦФ
4-3-3
1
Фергюсон
4
Доннелли
26
Бент
3
Ridley
23
Косгроув
15
Доэрти
6
Галлахер
11
Грэм
22
Макэнефф
19
О’Хара
25
Sloan
4-3-3
31
Макаридзе
5
Джинджолава
4
Селимович
25
Amisulashvili
40
Кобуладзе
27
Bartishvili
8
Кардава
6
Dadiani
19
Sikharulashvili
10
Natchkebia
18
Кафе
Остались в запасе
Ларн
Иберия 1999
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Тьернан Линч

Прогноз на победителя

Учитывая более стабильную атаку «Иберии 1999», ее способность забивать в 10 из 12 последних матчей и серьезные проблемы «Ларна» в обороне, мы прогнозируем победу гостей в первом матче. Грузинский клуб находится в лучшей форме и имеет более острую атаку, тогда как хозяева после разгромов от «Црвены Звезды» выглядят неуверенно и пропускают в среднем 2.20 гола за матч. Рекомендуем ставку на победу «Иберии 1999» с коэффициентом 2.35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Ларном» и «Иберией 1999» состоится 4 августа 2026 года в Ларне на стадионе «Инвер Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Ларн» – «Иберия 1999»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

2.35
Победа «Иберии 1999»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Иберия 1999 Ларн
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