Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жильгирисом» и вышел в раунд плей-офф

«Буде-Глимт» сыграл вничью с «Жильгирисом» (1:1) на выезде в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин был заменен на 15-й минуте из-за травмы.

«Буде-Глимт» вышел в раунд плей-офф благодаря разгромной победе (5:0) в первом матче.

Лига чемпионов. 3-й раунд. Ответный матч

Жальгирис (Литва) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кьереме, 39; 1:1 – Мугиша, 51.

Удаления: Мамич, 55 – нет.

Первый матч: 0:5