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Жальгирис
Результаты
€ 3 млн
Жальгирис - результаты матчей
Вильнюс
Литва. А-Лига
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Сайт:
http://www.zalgiris.lt/
Тренер:
Роландас Джяукштас
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Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
13.09 | 18:45
Судува
0 : 0
Жальгирис
06.09 | 19:00
Жальгирис
1 : 0
Шауляй
30.08 | 19:00
Паневежис
2 : 0
Жальгирис
23.08 | 19:30
Жальгирис
2 : 0
Джюгас Тельшай
16.08 | 19:30
Жальгирис
2 : 3
Банга
27.07 | 18:45
Хегельманн
2 : 3
Жальгирис
19.07 | 19:00
Жальгирис
3 : 1
ТрансИНВЕСТ
05.07 | 18:45
Шауляй
0 : 3
Жальгирис
28.06 | 18:45
Джюгас Тельшай
0 : 0
Жальгирис
20.06 | 18:30
Банга
3 : 0
Жальгирис
16.06 | 19:30
Жальгирис
3 : 0
Паневежис
12.06 | 20:00
Жальгирис
3 : 2
Ритеряй
31.05 | 14:15
Кауно Жальгирис
0 : 1
Жальгирис
24.05 | 14:15
Жальгирис
1 : 3
Хегельманн
17.05 | 14:15
ТрансИНВЕСТ
1 : 0
Жальгирис
10.05 | 14:15
Судува
1 : 1
Жальгирис
06.05 | 19:30
Жальгирис
3 : 1
Шауляй
03.05 | 14:15
Паневежис
2 : 1
Жальгирис
26.04 | 16:00
Джюгас Тельшай
0 : 3
Жальгирис
17.04 | 20:00
Жальгирис
1 : 1
Банга
10.04 | 19:30
Ритеряй
0 : 0
Жальгирис
05.04 | 18:45
Жальгирис
0 : 3
Кауно Жальгирис
22.03 | 15:15
Хегельманн
0 : 0
Жальгирис
16.03 | 21:00
Жальгирис
1 : 2
ТрансИНВЕСТ
10.03 | 21:00
Жальгирис
1 : 0
Судува
07.03 | 20:00
Шауляй
0 : 2
Жальгирис
27.02 | 21:00
Жальгирис
4 : 1
Паневежис
21.02 | 15:15
Жальгирис
2 : 3
Джюгас Тельшай
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