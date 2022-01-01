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Литва. А-Лига
Команды
Жальгирис
Состав
€ 3 млн
Жальгирис - состав команды
Вильнюс
Литва. А-Лига
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Сайт:
http://www.zalgiris.lt/
Тренер:
Роландас Джяукштас
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Vincentas Sarkauskas
Вра
-
1
Carlos Olses
Вра
-
23
Мамацашвили Саба
Защ
24
€ 0.5 млн
32
Раденович Василие
Защ
32
€ 0.2 млн
4
Danny Koy Lupano
Защ
-
5
Grigore Ioan Turda
Защ
-
15
Petar Bosančić
Защ
-
20
Литвиненко Иван
Пол
25
€ 0.9 млн
17
Матулевичюс Гедриус
Пол
29
€ 0.4 млн
10
Голубицкас Паулюс
Пол
27
€ 0.4 млн
77
Кендыш Юрий
Пол
36
€ 0.1 млн
11
Nikola Petković
Пол
-
7
Nemanja Mihajlović
Пол
-
22
Вербицкас Овидиус
Пол
33
-
13
Упстас Клаудиюс
Нап
31
€ 0.4 млн
70
Силва Тейшейра Брайан
Нап
26
€ 0.4 млн
18
Сесплаукис Дейвидас
Нап
28
€ 0.35 млн
9
Ярусевичюс Густас
Нап
23
€ 0.125 млн
8
Антал Ливиу
Нап
37
€ 0.05 млн
19
S. Bilenky
Нап
-
21
D. Franke
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 7, нападающих: 7
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