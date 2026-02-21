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Жальгирис - Джюгас Тельшай: обзор матча 21 февраля 2026

Жальгирис
21.02.2026, суббота, 15:15
Литва. А-Лига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Джюгас Тельшай
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Жальгирис - Джюгас Тельшай
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Информация о матче
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