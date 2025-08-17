«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75

«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50

35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»

«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций