Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Литва. А-Лига
Судува - Банга
Судува - Банга: онлайн-трансляция 17 августа 2025
Судува
17.08.2025, воскресенье, 18:25
Литва. А-Лига, 25 тур
- : -
Не начался
Банга
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Судува - Банга
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Судува
Банга
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
23 июля, 08:30
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
14 сентября 2021, 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
19 июля 2021, 15:22
7
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
14 сентября 2021, 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
19 июля 2021, 15:22
7
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
23 июля, 08:30
Больше новостей
Литва. А-Лига
Все
Текущие
Будущие
Литва. А-Лига, 25 тур
Судува
- : -
17.08.2025
Банга
Литва. А-Лига, 25 тур
Банга
- : -
17.08.2025
Судува
Литва. А-Лига, 25 тур
Джюгас Тельшай
- : -
17.08.2025
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 25 тур
Кауно Жальгирис
- : -
17.08.2025
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 25 тур
Хегельманн
- : -
17.08.2025
Паневежис
Литва. А-Лига, 25 тур
Судува
- : -
17.08.2025
Банга
Литва. А-Лига, 25 тур
Банга
- : -
17.08.2025
Судува
Литва. А-Лига, 25 тур
Джюгас Тельшай
- : -
17.08.2025
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 25 тур
Кауно Жальгирис
- : -
17.08.2025
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 25 тур
Хегельманн
- : -
17.08.2025
Паневежис
Последние матчи
Все
Судува
Банга
Литва. А-Лига, 21 тур
Банга
0 : 1
13.08.2025
Хегельманн
Литва. А-Лига, 24 тур
Банга
2 : 0
10.08.2025
Ритеряй
Литва. А-Лига, 20 тур
Жальгирис
1 : 0
07.08.2025
Судува
Литва. А-Лига, 23 тур
Банга
1 : 0
04.08.2025
Шауляй
Литва. А-Лига, 23 тур
Дайнава
2 : 2
03.08.2025
Судува
Литва. А-Лига, 20 тур
Жальгирис
1 : 0
07.08.2025
Судува
Литва. А-Лига, 23 тур
Дайнава
2 : 2
03.08.2025
Судува
Литва. А-Лига, 22 тур
Судува
2 : 3
27.07.2025
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 21 тур
Судува
0 : 0
20.07.2025
Ритеряй
Литва. А-Лига, 19 тур
Паневежис
1 : 2
07.07.2025
Судува
Литва. А-Лига, 21 тур
Банга
0 : 1
13.08.2025
Хегельманн
Литва. А-Лига, 24 тур
Банга
2 : 0
10.08.2025
Ритеряй
Литва. А-Лига, 23 тур
Банга
1 : 0
04.08.2025
Шауляй
Лига конференций, 2 раунд
Банга
0 : 2
31.07.2025
Русенборг
Лига конференций, 2 раунд
Русенборг
5 : 0
24.07.2025
Банга
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: