Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Жальгирис» – «Хэмран»: прогноз на матч 9 июля с 63% вероятностью захода ставки

08 июля 2025 10:14
Жальгирис - Хэмран
09 июл. 2025, среда 19:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
1.74
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов литовский «Жальгирис» принимает мальтийский «Хэмран» на стадионе ЛФФ. Обе команды подходят к матчу в неплохой форме: «Жальгирис» выиграл 2 из 3 последних матчей, а «Хэмран» не проигрывает в 8 из 10 игр. Ожидается равная игра с минимальным числом голов.

«Жальгирис»

Клуб из Вильнюса прибавил в последних встречах: 4:2 с «Паневежисом» и минимальная победа над «Бангой». В 5 последних матчах команда забила 7 голов, но и пропустила 5. Команда играет нестабильно, но на своeм поле действует агрессивнее.

«Хэмран»

Мальтийский клуб редко проигрывает (8 матчей без поражений из 10), при этом действует строго от обороны. За 5 матчей пропущено всего 3 мяча. Атака скромная – только 4 гола за тот же период, но «Хэмран» умеет сдерживать темп.

Прогноз на матч

Сценарий игры, скорее всего, будет закрытым. «Хэмран» играет осторожно, а «Жальгирис» в еврокубках не так результативен. Вероятен матч с ограниченным количеством моментов.

Вероятность захода – около 63%, потому что:

  • у «Хэмрана» надeжная оборона (0.6 пропущенных за игру)
  • средняя результативность команд ниже 1.5 гола за матч
  • «Жальгирис» играет от контроля, но редко добивается крупной победы

Рекомендация: ставка на тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.74

1.74
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Хэмран Жальгирис
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 