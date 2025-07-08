В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов литовский «Жальгирис» принимает мальтийский «Хэмран» на стадионе ЛФФ. Обе команды подходят к матчу в неплохой форме: «Жальгирис» выиграл 2 из 3 последних матчей, а «Хэмран» не проигрывает в 8 из 10 игр. Ожидается равная игра с минимальным числом голов.

«Жальгирис»

Клуб из Вильнюса прибавил в последних встречах: 4:2 с «Паневежисом» и минимальная победа над «Бангой». В 5 последних матчах команда забила 7 голов, но и пропустила 5. Команда играет нестабильно, но на своeм поле действует агрессивнее.

«Хэмран»

Мальтийский клуб редко проигрывает (8 матчей без поражений из 10), при этом действует строго от обороны. За 5 матчей пропущено всего 3 мяча. Атака скромная – только 4 гола за тот же период, но «Хэмран» умеет сдерживать темп.

Прогноз на матч

Сценарий игры, скорее всего, будет закрытым. «Хэмран» играет осторожно, а «Жальгирис» в еврокубках не так результативен. Вероятен матч с ограниченным количеством моментов.

Вероятность захода – около 63%, потому что:

у «Хэмрана» надeжная оборона (0.6 пропущенных за игру)

средняя результативность команд ниже 1.5 гола за матч

«Жальгирис» играет от контроля, но редко добивается крупной победы

Рекомендация: ставка на тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.74