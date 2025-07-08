9 июля на стадионе ЛФФ в Вильнюсе «Жальгирис» примет мальтийский «Хэмран» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Обе команды подходят к матчу с достойной серией: литовцы не проигрывают в шести из восьми последних встреч, а гости из Мальты набрали хороший ход, проиграв лишь дважды за десять матчей. При этом форма коллективов отличается по структуре: «Жальгирис» играет в более атакующий футбол, «Хэмран» делает ставку на сдержанность и дисциплину.

«Жальгирис»

«Жальгирис» не всегда стабилен, но показывает хорошие атакующие цифры: 7 голов в 5 последних матчах и уверенная победа над «Бангой» (1:0) в последнем туре. Несмотря на неудачу с «Гегельманном» и ничью с «Судувой», команда демонстрирует способность вести игру. Проблема – неустойчивость обороны, которая пропускает в среднем один гол за матч. Однако дома «Жальгирис» традиционно действует агрессивнее, и это может сыграть ключевую роль в первой встрече.

«Хэмран»

«Хэмран» строит свою игру на организованной защите. Команда пропускает мало – лишь 3 гола в 5 последних матчах, при этом выиграла у «Марсашлокка» и «Биркиркары», сыграла вничью с «Флорианой». Голевая продуктивность – не самая высокая (0.8 гола за игру), но соперники редко создают опасные моменты у их ворот. Коллектив крепкий ментально, стабилен и хорошо работает в переходах между обороной и атакой.

Факты о командах:

«Жальгирис»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в среднем 1.4 гола за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

«Хэмран»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в среднем 0.8 гола за игру

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Прогноз на матч «Жальгирис» – «Хэмран»

На бумаге «Жальгирис» выглядит фаворитом за счeт более сильного состава и домашнего поля. Однако «Хэмран» – это команда, способная ограничить пространство, разрушить ритм соперника и перевести игру в сдержанную фазу. Литовцам предстоит взламывать оборону, что может занять время. Но в конечном итоге класс хозяев должен сказаться.Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Жальгириса».

Рекомендованные ставки: