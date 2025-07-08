9 июля на стадионе ЛФФ в Вильнюсе «Жальгирис» примет мальтийский «Хэмран» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Обе команды подходят к матчу с достойной серией: литовцы не проигрывают в шести из восьми последних встреч, а гости из Мальты набрали хороший ход, проиграв лишь дважды за десять матчей. При этом форма коллективов отличается по структуре: «Жальгирис» играет в более атакующий футбол, «Хэмран» делает ставку на сдержанность и дисциплину.
«Жальгирис»
«Жальгирис» не всегда стабилен, но показывает хорошие атакующие цифры: 7 голов в 5 последних матчах и уверенная победа над «Бангой» (1:0) в последнем туре. Несмотря на неудачу с «Гегельманном» и ничью с «Судувой», команда демонстрирует способность вести игру. Проблема – неустойчивость обороны, которая пропускает в среднем один гол за матч. Однако дома «Жальгирис» традиционно действует агрессивнее, и это может сыграть ключевую роль в первой встрече.
«Хэмран»
«Хэмран» строит свою игру на организованной защите. Команда пропускает мало – лишь 3 гола в 5 последних матчах, при этом выиграла у «Марсашлокка» и «Биркиркары», сыграла вничью с «Флорианой». Голевая продуктивность – не самая высокая (0.8 гола за игру), но соперники редко создают опасные моменты у их ворот. Коллектив крепкий ментально, стабилен и хорошо работает в переходах между обороной и атакой.
Факты о командах:
«Жальгирис»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- Забивает в среднем 1.4 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.0 гола за игру
«Хэмран»
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
- Забивает в среднем 0.8 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.6 гола за игру
Прогноз на матч «Жальгирис» – «Хэмран»
На бумаге «Жальгирис» выглядит фаворитом за счeт более сильного состава и домашнего поля. Однако «Хэмран» – это команда, способная ограничить пространство, разрушить ритм соперника и перевести игру в сдержанную фазу. Литовцам предстоит взламывать оборону, что может занять время. Но в конечном итоге класс хозяев должен сказаться.Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Жальгириса».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Жальгириса» – коэффициент 5.80
- Победа «Жальгириса» всухую – коэффициент 2.45
- Индивидуальный тотал «Жальгириса» меньше 2.5 – коэффициент 1.65