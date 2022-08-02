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    «Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов

    Сегодня, 2 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.

    «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, в случае победы над «Карабахом» в третьем отборочном раунде сыграет с «Шерифом» или «Викторией» из Пльзени.

    Путь чемпионов

    «Карабах» / «Ференцварош»«Шериф» / «Виктория» (Пльзень)

    «Буде-Глимт» / «Жальгирис»«Лудогорец» / «Динамо» (Загреб)

    «Маккаби» (Хайфа) / «Аполлон» (Лимасол) – «Црвена Звезда» / «Пюник»

    «Копенгаген»«Трабзонспор»

    Путь представителей лиг

    «Юнион» / «Рейнджерс»«Монако» / ПСВ

    «Динамо» (Киев) / «Штурм»«Бенфика» / «Мидтьюлланд»

    • Первые матчи раунда плей-офф ЛЧ пройдут 16–17 августа.
    • Ответные игры запланированы на 23–24 августа.

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    Источник: сайт УЕФА

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