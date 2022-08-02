«Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 2 августа, в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.
«Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, в случае победы над «Карабахом» в третьем отборочном раунде сыграет с «Шерифом» или «Викторией» из Пльзени.
Путь чемпионов
«Карабах» / «Ференцварош» – «Шериф» / «Виктория» (Пльзень)
«Буде-Глимт» / «Жальгирис» – «Лудогорец» / «Динамо» (Загреб)
«Маккаби» (Хайфа) / «Аполлон» (Лимасол) – «Црвена Звезда» / «Пюник»
Путь представителей лиг
«Юнион» / «Рейнджерс» – «Монако» / ПСВ
«Динамо» (Киев) / «Штурм» – «Бенфика» / «Мидтьюлланд»
- Первые матчи раунда плей-офф ЛЧ пройдут 16–17 августа.
- Ответные игры запланированы на 23–24 августа.
Источник: сайт УЕФА