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    Стауче: «Когда предложили перейти в «Спартак» – сразу же отказался»

    Бывший голкипер Гинтарас Стауче рассказал о том, как он оказался в России, где выступал за «Спартак».

    «В 1987-м мы с юношеской сборной U17 прилетели из Болгарии с международного турнира. В Шереметьево ко мне подошел представитель «Спартака», представился и сказал, что Бесков хочет видеть меня в команде. Но я сразу отказался. Не хотел никуда уезжать из Литвы, да и русский еще плохо знал. Вообще, у нас все всегда стремились попасть в «Жальгирис», поэтому про Москву даже и мыслей никогда не было. Так вот, я ему отказал, но он мне сказал: «Ты лети домой, все обдумай. Мы с тобой еще свяжемся».

    Получилось так, что в конце января я должен был лететь на сборы, но мне было не с кем тренироваться. «Жальгирис» тогда уехал в ГДР с двумя командами, а я остался один. Тут как раз позвонили из «Спартака» и поинтересовались: «Ну как?» Я в итоге сказал, что приеду. Тренироваться-то надо было. Помню, прилетел, сел в такси, а водитель заблудился. Начал ездить вперед-назад, а на улице темно, снега куча, не видно ничего… С горем пополам довез меня до Тарасовки.

    Три недели я там тренировался, и в последний день Бесков меня вызвал к себе и сказал: «Все, ты остаешься у нас». У меня во-о-от такие глаза были! Пошел в комнату, всю ночь уснуть не мог, думал: «Как я тут буду? В большом городе, не зная языка...» Потом связался со своим первым тренером, мы с ним поговорили. Он сказал, что хуже не будет – только лучше. И все, я остался в «Спартаке», – рассказал Стауче.

    Сейчас Стауче занимается подготовкой вратарей в сборной России, работая в тренерском штабе Станислава Черчесова.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2017 07:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 13 июня 2017, 09:22

      и не плохо играл,хорошо помню!

      1
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      ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 > SEREZHA7575 13 июня 2017, 12:47

      мало играл

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