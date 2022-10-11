Российский защитник «Пюника» Коваленко не полетел на матч Лиги конференций в Литву

Защитник «Пюника» Михаил Коваленко пропустит гостевую игру четвертого тура группового этапа Лиги конференций против «Жальгириса».

Футболист не полетел в Литву из-за запрета для граждан России находиться на территории прибалтийского государства.

Ранее по аналогичной причине вингер «Хапоэля» из Беер-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов не попал на выездной матч ЛК с польским «Лехом».