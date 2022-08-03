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    Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис»

    Венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова сыграл вничью с «Карабахом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. У азербайджанцев ассист сделал бывший игрок «Спартака» Филип Озобич.

    Норвежский «Буде-Глимт» с вратарем Никитой Хайкиным в основе разгромил «Жальгирис».

    Лига чемпионов. 3-й раунд. Первые матчи

    Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Боли, 17; 1:1 – Квабена, 34.

    Буде-Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ветлесен, 33 (с пенальти); 2:0 – Пеллегрино, 36; 3:0 – Сальвесен, 58; 4:0 – Хейбратен, 61; 5:0 – Эспейорд, 90+3.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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