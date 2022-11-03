- 3 ноября 2022
- 01:16 Текст «ПСЖ» нелепо потерял первое место в группе в последнем туре: виновато правило о выездных голах 4
- 00:57 Лига чемпионов. «ПСЖ» обыграл на выезде «Ювентус», «Бенфика» разгромила «Маккаби» (6:1) 1
- 27 октября 2022
- 13:50 Видео УЕФА определил лучший гол недели в Лиге чемпионов 1
- 26 октября 2022
- 00:42 Месси приблизился к Роналду в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов 2
- 00:36 Месси – самый возрастной игрок, сделавший «2+2» в одном матче ЛЧ 1
- 25 октября 2022
- 23:51 Лига чемпионов. «ПСЖ» забил семь мячей «Маккаби», Месси и Мбаппе сделали по «2+2»
- 13 октября 2022
- 10:50 ЦСКА утратил интерес к Лави
- 12 октября 2022
- 14:17 Агент подтвердил интерес «Спартака» и ЦСКА к израильтянину Лави
- 12:01 «Спартак» и ЦСКА претендуют на полузащитника «Маккаби» Х 5
- 01:33 Капелло объяснил, почему «Ювентус» проиграл «Маккаби»
- 11 октября 2022
- 22:55 Аллегри: «Я никогда не думал об отставке из «Ювентуса»
- 22:34 Президент «Ювентуса» сделал заявление о будущем Аллегри после поражения от «Маккаби»
- 21:57 2:0 с «Ювентусом» – первая победа «Маккаби» в Лиге чемпионов с 2002 года
- 21:39 Лига чемпионов. «Ювентус» проиграл «Маккаби» – 0:2. У туринцев 3 очка после 4-х туров 5
- 5 октября 2022
- 23:55 Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграл вничью с «Бенфикой», «Ювентус» победил «Маккаби»
- 16 сентября 2022
- 23:06 Фото В Месси кинули бутылкой во время матча с «Маккаби» 5
- 15 сентября 2022
- 00:02 Лига чемпионов. «Ювентус» дома проиграл «Бенфике», «ПСЖ» одержал волевую победу над «Маккаби»
- 14 сентября 2022
- 23:44 Текст Новый гол Месси в Лиге чемпионов – новый рекорд. А какие у него есть в ЛЧ сейчас 1
- 23:32 Месси в матче с «Маккаби» установил два рекорда 1
- 13 сентября 2022
- 15:51 Фанаты «ПСЖ» бойкотируют матч с «Маккаби» в Лиге чемпионов 6
- 28 августа 2022
- 14:16 В «Маккаби» отреагировали на новость об интересе к Кофрие