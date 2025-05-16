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Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в России и Израиле

Сегодня, 20:39

Вингер АЕЛа Даниил Лесовой рассказал о стоимости жизни в Израиле.

  • Права на футболиста принадлежат «Динамо»
  • С августа 2024 года он выступает на правах аренды на Кипре.
  • До этого он играл за «Маккаби Хайфа».

– В прошлом сезоне ты играл в Израиле. Хайфа дороже Москвы?

– Да, сто процентов. Вот если сравнить эти три места, то Израиль самый дорогой. И я, честно говоря, был разочарован соотношением цена-качество.

Израиль – действительно очень дорогая страна, а Тель-Авив – это вообще космос.

– Что у тебя пошло не так в «Маккаби», почему не получилось остаться?

– Мне было трудно, потому что изначально все сложилось неправильно. Я переходил туда после месяца паузы в РПЛ, переговоры длились очень долго – сидел в Израиле и не понимал, что мне делать.

Грубо говоря, два месяца я был вне футбола, не проходил сборы с командой, поэтому адаптация прошла негладко. Команда была на ходу, у них еврокубки, чемпионат, Кубок страны – а я не готов.

Поэтому все так скомканно получилось. Этим этапом я недоволен, но было и было.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига АЕЛ Динамо Маккаби Х Лесовой Даниил
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