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    Личка объяснил уход Лесового из «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему полузащитник Даниил Лесовой перешел на правах аренды в «Маккаби» из Хайфы.

    «Да, мы общались. На его позиции у нас семь игроков. Поэтому никаких проблем или недопониманий не было. Лесовой работал, старался, но на его позиции играют еще Нгамале, Макаров, Гладышев, Бителло, Грулев, Карраскаль… Сложно было выиграть конкуренцию.

    Каждый футболист хочет играть, а не сидеть на скамейке. Поэтому я ему сказал, что отпущу его, если у него будет вариант уйти куда-то в аренду или его кто-то купит.

    Потом возникла возможность с «Маккаби» из Хайфы. Знаю, что все было непросто, но наконец все удалось. Уверен, Лесовой сможет показать себя там как игрок с хорошими качествами, дриблингом. Желаю ему здоровья, это важно. Желаю, чтобы он показал себя и получал игровую практику», – сказал Личка.

    • 26-летний Лесовой провел в этом сезоне за «Динамо» 13 матчей и отметился 1 передачей.
    • При этом в 8 играх в РПЛ он суммарно провел на поле лишь 83 минуты.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.02.2024 11:49
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    Комментарии (3)
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    neim
    1707485325
    Личка оказывается тоже пургу знатно гнать может. Какие на хрен Макаров, Гладышев, Грулев, (которые всегда справа играют, Грулев конечно больше в центре) на позиции Лесового ? Да и Нгамале раньше чаще справа был, как мне помнится. Карраскаль вообще в команде нёдавно и не пойми что ... Единственный из перечисленных, который напрямую конкурент Лесового, так это Битэлло.
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