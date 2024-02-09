Личка объяснил уход Лесового из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему полузащитник Даниил Лесовой перешел на правах аренды в «Маккаби» из Хайфы.

«Да, мы общались. На его позиции у нас семь игроков. Поэтому никаких проблем или недопониманий не было. Лесовой работал, старался, но на его позиции играют еще Нгамале, Макаров, Гладышев, Бителло, Грулев, Карраскаль… Сложно было выиграть конкуренцию.

Каждый футболист хочет играть, а не сидеть на скамейке. Поэтому я ему сказал, что отпущу его, если у него будет вариант уйти куда-то в аренду или его кто-то купит.

Потом возникла возможность с «Маккаби» из Хайфы. Знаю, что все было непросто, но наконец все удалось. Уверен, Лесовой сможет показать себя там как игрок с хорошими качествами, дриблингом. Желаю ему здоровья, это важно. Желаю, чтобы он показал себя и получал игровую практику», – сказал Личка.