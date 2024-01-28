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    Динамовец Лесовой покинул Израиль

    Будущее полузащитника «Динамо» Даниила Лесового остается неопределенным.

    26-летний футболист находился в Израиле, где им интересуются «Маккаби Хайфа» и «Маккаби Тель-Авив».

    В субботу он покинул страну, поскольку местные клубы так и не смогли решить технические проблемы с оплатой трансфера.

    Планируется, что 31 января Лесовой отправится с «Динамо» на сборы в Турцию. Трансферное окно в Израиле открыто до 6 февраля.

    • В этом сезоне динамовец провел 13 матчей и сделал 1 ассист.
    • Сообщалось, что игрок готов принять гражданство Израиля, чтобы не считаться легионером в местном чемпионате.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:56
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1706433596
    Покартавил , и будя.. Правда , теперь по субботам играть не сможет.
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    neim
    1706436704
    А не проще было бы, где-нибудь в России поискать клуб для себя ?
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    zigbert
    1706441291
    Если бы в израильских клубах он очень нуждался, могли бы и договориться.
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