Динамовец Лесовой покинул Израиль

Будущее полузащитника «Динамо» Даниила Лесового остается неопределенным.

26-летний футболист находился в Израиле, где им интересуются «Маккаби Хайфа» и «Маккаби Тель-Авив».

В субботу он покинул страну, поскольку местные клубы так и не смогли решить технические проблемы с оплатой трансфера.

Планируется, что 31 января Лесовой отправится с «Динамо» на сборы в Турцию. Трансферное окно в Израиле открыто до 6 февраля.