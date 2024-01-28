Динамовец Лесовой покинул Израиль

Будущее полузащитника «Динамо» Даниила Лесового остается неопределенным.
26-летний футболист находился в Израиле, где им интересуются «Маккаби Хайфа» и «Маккаби Тель-Авив».
В субботу он покинул страну, поскольку местные клубы так и не смогли решить технические проблемы с оплатой трансфера.
Планируется, что 31 января Лесовой отправится с «Динамо» на сборы в Турцию. Трансферное окно в Израиле открыто до 6 февраля.
- В этом сезоне динамовец провел 13 матчей и сделал 1 ассист.
- Сообщалось, что игрок готов принять гражданство Израиля, чтобы не считаться легионером в местном чемпионате.