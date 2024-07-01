«Краснодар» претендует на гаитянского нападающего

«Краснодар» заинтересован в нападающем «Маккаби» из Хайфы Франтцди Пьеро. Российский клуб готов заплатить за гаитянина 1,7 миллиона евро.

Форвард рассматривает возможность уйти из израильского клуба этим летом. При этом за гаитянина также рассчитывает побороться «Црвена Звезда».