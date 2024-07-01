«Краснодар» претендует на гаитянского нападающего

«Краснодар» заинтересован в нападающем «Маккаби» из Хайфы Франтцди Пьеро. Российский клуб готов заплатить за гаитянина 1,7 миллиона евро.
Форвард рассматривает возможность уйти из израильского клуба этим летом. При этом за гаитянина также рассчитывает побороться «Црвена Звезда».
- Сообщалось также об интересе к игроку со стороны «Ризеспора» и «Уотфорда».
- В прошлом сезоне Пьеро провел за израильский клуб 50 матчей, забил 26 голов, отдал 8 передач.
- Его текущий контракт с «Маккаби» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Источник: Haiti Tempo