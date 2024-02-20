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    Лесовой сравнил атмосферу на матчах в России и Израиле

    Полузащитник Даниил Лесовой, ушедший зимой в аренду в «Маккаби» (Хайфа) из «Динамо», оценил болельщиков в чемпионате Израиля.

    – Если же говорить об атмосфере, то она тут сумасшедшая. Космос! Я такого еще не видел.

    – На каждом матче как на дерби «Спартак» – ЦСКА?

    – В РПЛ даже на дерби – театр по сравнению с тем, что творится в Израиле. Это не в обиду российским болельщикам, просто менталитет другой. Здесь уже за 50 минут до начала матча стадион полон, все поют.

    Мы играли с «Бейтаром» Гриши Морозова, до Иерусалима полтора часа езды – только наших фанатов «Маккаби» приехало 8 тысяч. Когда на поле, то не замечаешь ничего вокруг, но на скамейке у меня мурашки по коже бежали.

    Футбол настолько популярен, что еще ни разу за все время не было такого, чтобы я вышел из дома, а меня никто не узнал. Перед встречей с «Хапоэлем» (Хайфа) пошли с женой поужинать в ресторан, так минимум человек двадцать успело подойти и сказать: «Все простим, но у принципиального соперника надо выиграть». У нас их два – еще к «Маккаби» (Тель-Авив) такое же отношение.

    • 26-летний Лесовой после перехода провел 3 матча за «Маккаби».
    • В «Динамо» в этом сезоне он сыграл 13 встреч, отметился 1 передачей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:09
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1708425354
    Здесь уже за 50 минут до начала матча стадион полон, все пьют. Поют. После ДИНАМО такое, понятно, вызовет шок!!!...)))
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