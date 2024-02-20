Лесовой сравнил атмосферу на матчах в России и Израиле

Полузащитник Даниил Лесовой, ушедший зимой в аренду в «Маккаби» (Хайфа) из «Динамо», оценил болельщиков в чемпионате Израиля.

– Если же говорить об атмосфере, то она тут сумасшедшая. Космос! Я такого еще не видел.

– На каждом матче как на дерби «Спартак» – ЦСКА?

– В РПЛ даже на дерби – театр по сравнению с тем, что творится в Израиле. Это не в обиду российским болельщикам, просто менталитет другой. Здесь уже за 50 минут до начала матча стадион полон, все поют.

Мы играли с «Бейтаром» Гриши Морозова, до Иерусалима полтора часа езды – только наших фанатов «Маккаби» приехало 8 тысяч. Когда на поле, то не замечаешь ничего вокруг, но на скамейке у меня мурашки по коже бежали.

Футбол настолько популярен, что еще ни разу за все время не было такого, чтобы я вышел из дома, а меня никто не узнал. Перед встречей с «Хапоэлем» (Хайфа) пошли с женой поужинать в ресторан, так минимум человек двадцать успело подойти и сказать: «Все простим, но у принципиального соперника надо выиграть». У нас их два – еще к «Маккаби» (Тель-Авив) такое же отношение.