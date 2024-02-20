Лесовой сказал, какие позиции в РПЛ мог бы занять «Маккаби» Хф

Полузащитник «Маккаби» (Хайфа) Даниил Лесовой, выступающий в израильском клубе на правах аренды из «Динамо», оценил уровень своей команды относительно РПЛ.
«Я думал, что разница по сравнению с РПЛ большая, но это оказалось не так. Уровень сопоставим, много квалифицированных футболистов, разве что в Израиле чуть меньше тактики, плотности в защите. А мой новый клуб «Маккаби» (Хайфа), думаю, в России точно шел бы в пятерке. Да и выход в весеннюю часть Лиги конференций, победа в первом матче над бельгийским «Гентом» подтверждает эту мысль», – сказал Лесовой.
- 26-летний Лесовой перешел в «Маккаби» Хф в феврале.
- С тех пор он сыграл 3 матча за новый клуб.
- В первой встрече 1/16 финала Лиги конференций «Маккаби» Хф победил «Гент» со счетом 1:0.