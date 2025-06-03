«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля

«Рубин» предложил 1,5 миллиона евро «Маккаби» из Хайфы за трансфер центрального полузащитника Махмуда Жабера. Столько же готов заплатить за хавбека и «Сент-Этьен».

Израильский клуб пока не принял решения о продаже, поскольку хочет получить за Жабера 2,5 миллиона евро.

Сообщается, что представители «Рубина» и «Сент-Этьена» по ходу сезона приезжали на матчи сборной Израиля, чтобы понаблюдать за игрой полузащитника.