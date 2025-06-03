«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля

«Рубин» предложил 1,5 миллиона евро «Маккаби» из Хайфы за трансфер центрального полузащитника Махмуда Жабера. Столько же готов заплатить за хавбека и «Сент-Этьен».
Израильский клуб пока не принял решения о продаже, поскольку хочет получить за Жабера 2,5 миллиона евро.
Сообщается, что представители «Рубина» и «Сент-Этьена» по ходу сезона приезжали на матчи сборной Израиля, чтобы понаблюдать за игрой полузащитника.
- В этом сезоне 25-летний Жабер провел 35 матчей за «Маккаби Хф», сделал 3 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
- Он провел 12 матчей за сборную Израиля.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Рубин» рассчитывает летом подписать центрального защитника и полузащитника. Покупка вингера не планируется, а подписание нападающего возможно только в случае ухода Мирлинда Даку.
Источник: Israel Hayom