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    В «Динамо» рассказали о будущем Лесового

    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что полузащитник Даниил Лесовой вернется в команду после аренды в «Маккаби» из Хайфы. Затем бело-голубые будут искать варианты по дальнейшему трудоустройству футболиста.

    – Вернется ли Лесовой в «Динамо» после аренды в «Маккаби»?

    – Даниил на данный момент мало играет за команду. Скорее всего, будем смотреть на новые варианты развития его карьеры. У него контракт с «Динамо», поэтому он вернется к нам. Дальше мы вместе с его представителями будем искать варианты продолжения его карьеры.

    • Сообщалось, что «Маккаби» не планирует выкупать права на 26‑летнего футболиста.
    • Лесовой провел за израильскую команду 9 матчей, результативными действиями не отметился.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.05.2024 11:27
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    Комментарии (3)
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    GreyDM
    1715161010
    Жаль парня. Одна травма, пусть и страшная, пусть и восстановился в плане здоровья, но карьере абзац по-ходу, т.к. игровые качества так и не вернулись на прежний уровень.
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    zigbert
    1715169590
    Причина такой игры Лесового на поверхности. Показывать свой прежний уровень он пожалуй не сможет.
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