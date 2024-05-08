В «Динамо» рассказали о будущем Лесового

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что полузащитник Даниил Лесовой вернется в команду после аренды в «Маккаби» из Хайфы. Затем бело-голубые будут искать варианты по дальнейшему трудоустройству футболиста.
– Вернется ли Лесовой в «Динамо» после аренды в «Маккаби»?
– Даниил на данный момент мало играет за команду. Скорее всего, будем смотреть на новые варианты развития его карьеры. У него контракт с «Динамо», поэтому он вернется к нам. Дальше мы вместе с его представителями будем искать варианты продолжения его карьеры.
- Сообщалось, что «Маккаби» не планирует выкупать права на 26‑летнего футболиста.
- Лесовой провел за израильскую команду 9 матчей, результативными действиями не отметился.