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    • Названа причина возможного срыва трансфера Лесового в «Маккаби» Хф

    Названа причина возможного срыва трансфера Лесового в «Маккаби» Хф

    У «Маккаби» из Хайфы возникли проблемы с переводом средств за переход из «Динамо» полузащитника Даниила Лесового из-за санкций, наложенных на банк ВТБ. Израильский клуб по-прежнему предпринимает шаги для осуществления сделки, однако уже рассматривает и возможность отказаться от трансфера.

    В таком случае переход Лесового может попытаться осуществить «Маккаби» из Тель-Авива, который ранее проявлял интерес к игроку.

    • В нынешнем сезоне 25-летний Лесовой принял участие в 13 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 результативную передачу.
    • Сообщалось, что игрок готов принять гражданство Израиля, чтобы не считаться легионером в местном чемпионате.

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    Источник: Walla

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    Комментарии (2)
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    Napaleon Banapart
    1704964606
    «Маккаби» из Хайфы или «Маккаби» из Тель Авива какая разница.. Процедура получения гражданства уже запущена. Хата куплена. Писюн обрезан. Шалом епта..
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