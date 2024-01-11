Названа причина возможного срыва трансфера Лесового в «Маккаби» Хф

У «Маккаби» из Хайфы возникли проблемы с переводом средств за переход из «Динамо» полузащитника Даниила Лесового из-за санкций, наложенных на банк ВТБ. Израильский клуб по-прежнему предпринимает шаги для осуществления сделки, однако уже рассматривает и возможность отказаться от трансфера.
В таком случае переход Лесового может попытаться осуществить «Маккаби» из Тель-Авива, который ранее проявлял интерес к игроку.
- В нынешнем сезоне 25-летний Лесовой принял участие в 13 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 результативную передачу.
- Сообщалось, что игрок готов принять гражданство Израиля, чтобы не считаться легионером в местном чемпионате.