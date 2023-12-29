Лесовой прибыл в Израиль для знакомства с инфраструктурой «Маккаби» Хф

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прибыл в Израиль, чтобы ознакомиться с инфраструктурой «Маккаби» из Хайфы.

Клубы уже договорились об условиях трансфера, хотя согласия по личному контракту еще не достигнуто. Основным вопросом остается срок соглашения.

При этом для подписания контракта с Лесовым есть еще два значимых препятствия. Игрок должен получить израильское гражданство, а также необходимо решить вопрос о переводе денег за трансфер «Динамо» в связи с санкциями против российских банков.