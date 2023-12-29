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    • Лесовой прибыл в Израиль для знакомства с инфраструктурой «Маккаби» Хф

    Лесовой прибыл в Израиль для знакомства с инфраструктурой «Маккаби» Хф

    Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прибыл в Израиль, чтобы ознакомиться с инфраструктурой «Маккаби» из Хайфы.

    Клубы уже договорились об условиях трансфера, хотя согласия по личному контракту еще не достигнуто. Основным вопросом остается срок соглашения.

    При этом для подписания контракта с Лесовым есть еще два значимых препятствия. Игрок должен получить израильское гражданство, а также необходимо решить вопрос о переводе денег за трансфер «Динамо» в связи с санкциями против российских банков.

    • В текущем сезоне Лесовой провел 13 матчей.
    • Сообщалось, что клубы договорились о трансфере за сумму около 1 миллиона евро.

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    Источник: One

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии (2)
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    Dusheguboff
    1703841798
    Шалом Израиль??
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    Цугундeр
    1703845812
    Ага. До хрена условий. Ещё обрезание сделать и партак СЛОН на всю задницу..
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