Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля

Полузащитник «Маккаби» (Хайфа) Даниил Лесовой сказал, что пока не задумывался о выступлении за сборную Израиля.
– Ты получил внутренний израильский паспорт, поскольку у жены еврейские корни, не считаешься легионером в чемпионате Израиля. А о сборной этой страны думал? Есть юридическое право?
– Пока приходится решать массу вопросов по оформлению различных документов, обустройству быта. Надо набирать форму, вливаться в коллектив, матчи идут через два дня на третий. О том, что будет через полгода или год, о сборной, можно выступать за нее или нельзя, хотелось бы мне этого или нет, – даже не задумывался.
- Лесовой выступает в «Маккаби» на правах аренды из «Динамо».
- 26-летний россиянин перешел в команду из Хайфы зимой и провел за нее 3 матча.
- Лесовой выступал за юношеские сборные Украины, молодежную сборную России.
- Он был в расширенном составе сборной России на Евро-2020, но в заявку не попал и не провел ни одной игры за национальную команду.