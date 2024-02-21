Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля

Полузащитник «Маккаби» (Хайфа) Даниил Лесовой сказал, что пока не задумывался о выступлении за сборную Израиля.

– Ты получил внутренний израильский паспорт, поскольку у жены еврейские корни, не считаешься легионером в чемпионате Израиля. А о сборной этой страны думал? Есть юридическое право?

– Пока приходится решать массу вопросов по оформлению различных документов, обустройству быта. Надо набирать форму, вливаться в коллектив, матчи идут через два дня на третий. О том, что будет через полгода или год, о сборной, можно выступать за нее или нельзя, хотелось бы мне этого или нет, – даже не задумывался.