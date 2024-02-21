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    Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля

    Полузащитник «Маккаби» (Хайфа) Даниил Лесовой сказал, что пока не задумывался о выступлении за сборную Израиля.

    – Ты получил внутренний израильский паспорт, поскольку у жены еврейские корни, не считаешься легионером в чемпионате Израиля. А о сборной этой страны думал? Есть юридическое право?

    – Пока приходится решать массу вопросов по оформлению различных документов, обустройству быта. Надо набирать форму, вливаться в коллектив, матчи идут через два дня на третий. О том, что будет через полгода или год, о сборной, можно выступать за нее или нельзя, хотелось бы мне этого или нет, – даже не задумывался.

    • Лесовой выступает в «Маккаби» на правах аренды из «Динамо».
    • 26-летний россиянин перешел в команду из Хайфы зимой и провел за нее 3 матча.
    • Лесовой выступал за юношеские сборные Украины, молодежную сборную России.
    • Он был в расширенном составе сборной России на Евро-2020, но в заявку не попал и не провел ни одной игры за национальную команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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