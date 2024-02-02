Новые финансовые подробности перехода Лесового из «Динамо» в «Маккаби Хайфа»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл детали трансфера Даниила Лесового из «Динамо» в «Маккаби Хайфа».

По его информации, по окончании сезона израильский клуб может выкупить игрока за 1,35 миллиона евро. Ранее сообщалось, что речь идет про 1,2 миллиона.

Также в сделку включены бонусы в размере 500 тысяч евро за количество матчей у Лесового, выигранные трофеи и участие в Лиге чемпионов.

Всю зарплату 26-летнего динамовца взяло на себя «Маккаби».

При этом Лесовой перед уходом продлил контракт с «Динамо» до лета 2026 года. Предыдущий договор истекал в 2025-м.