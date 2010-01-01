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    Маккаби - результаты

    Город Хайфа
    Дивизион Израиль-Премьер-Лига
    Сайт http://maccabi-haifafc.walla.co.il
    Стадион Кирьят Элизер
    Тренер Барак Бахар
    Турниры:
    Лига чемпионов (2022/2023), группа H
    6 тур
    		2 ноября, среда 23:00 Маккаби 1:6 Бенфика
    5 тур
    		25 октября, вторник 22:00 ПСЖ 7:2 Маккаби
    4 тур
    		11 октября, вторник 19:45 Маккаби 2:0 Ювентус
    3 тур
    		5 октября, среда 22:00 Ювентус 3:1 Маккаби
    2 тур
    		14 сентября, среда 22:00 Маккаби 1:3 ПСЖ
    1 тур
    		6 сентября, вторник 22:00 Бенфика 2:0 Маккаби
    Лига чемпионов (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 23 августа, вторник 22:00 Црвена Звезда 2:2 Маккаби
    3 раунд
    ответный матч    		 9 августа, вторник 20:00 Аполлон 2:0 Маккаби
    2 раунд
    ответный матч    		 27 июля, среда 22:00 Олимпиакос 0:4 Маккаби
    Лига чемпионов (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 17 августа, среда 22:00 Маккаби 3:2 Црвена Звезда
    3 раунд
    первый матч    		 3 августа, среда 20:00 Маккаби 4:0 Аполлон
    2 раунд
    первый матч    		 20 июля, среда 20:00 Маккаби 1:1 Олимпиакос
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