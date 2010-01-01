Турниры:
Лига чемпионов (2022/2023), группа H
Лига чемпионов (2022/2023), ответный матч
Лига чемпионов (2022/2023), первый матч
|6 тур
|2 ноября, среда
|23:00
|Маккаби
|1:6
|Бенфика
|5 тур
|25 октября, вторник
|22:00
|ПСЖ
|7:2
|Маккаби
|4 тур
|11 октября, вторник
|19:45
|Маккаби
|2:0
|Ювентус
|3 тур
|5 октября, среда
|22:00
|Ювентус
|3:1
|Маккаби
|2 тур
|14 сентября, среда
|22:00
|Маккаби
|1:3
|ПСЖ
|1 тур
|6 сентября, вторник
|22:00
|Бенфика
|2:0
|Маккаби
|4 раунд
ответный матч
|23 августа, вторник
|22:00
|Црвена Звезда
|2:2
|Маккаби
|3 раунд
ответный матч
|9 августа, вторник
|20:00
|Аполлон
|2:0
|Маккаби
|2 раунд
ответный матч
|27 июля, среда
|22:00
|Олимпиакос
|0:4
|Маккаби
|4 раунд
первый матч
|17 августа, среда
|22:00
|Маккаби
|3:2
|Црвена Звезда
|3 раунд
первый матч
|3 августа, среда
|20:00
|Маккаби
|4:0
|Аполлон
|2 раунд
первый матч
|20 июля, среда
|20:00
|Маккаби
|1:1
|Олимпиакос